قالت الحكومة الأردنية اليوم الاربعاء إنها قررت فرض حظر تجول شامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء يوم الجمعة المقبل بسبب الزيادة في الإصابات بفيروس (كورونا المستجد-كوفيد19) فيما أعلنت البدء بتسيير الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من الثامن من سبتمبر الجاري.

وذكر وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام أمجد العضايلة أن الأردن سجل اليوم 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 51 محلية ما يرفع عدد لإصابات منذ بدء انتشار الوباء الى 2161 حالة.

وقال إن ثماني حالات محلية مجهولة المصدر فيما تعود باقي الإصابات المحلية وعددها 43 إلى مخالطي مصابين أما الحالات الخارجية وعددها 13 فتعود لقادمين من الخارج يخضعون للحجر الصحي.

وأشار جابر الى ان الأردن سجل كذلك اليوم 46 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين الى 1627 حالة في حين اجرت السلطات الصحية اليوم حوالي 11 ألف فحص مخبري للتحري حول إصابات بالفيروس ليرتفع العدد التراكمي للفحوصات منذ انتشار الوباء الى نحو 850 ألف عينة.

من جانبه أعلن العضايلة تعليمات فتح المطار الدولي المقرر الثلاثاء المقبل والبدء بتسيير رحلات جوية إلى وجهات مختلفة مصنفة وبائيا (خضراء وصفراء وحمراء) ولكل منها شروط ابرزها ان يمضي المسافر القادم من الدول المصنفة خضراء او صفراء اخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها ويتم احضار فحص كورونا نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر على ان يتم اجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة.