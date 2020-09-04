“الصحة العالمية” تستبعد توفر لقاحات ضد كورونا قبل منتصف 2021

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع ضد فيروس كورونا، قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية الاختبارات الدقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وأضافت المتحدثة مارغريت هاريس للصحافيين في إفادة في جنيف: «لا نتوقع تطعيماً على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل».

وقالت «هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتاً أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح وأن نتأكد أيضاً أنه آمن»، في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.