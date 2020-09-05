اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 34 وفاة بالإضافة إلى 791 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4049 متوفى و319932 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 295842 حالة بعد تسجيل 779 حالة شفاء جديدة.