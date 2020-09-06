اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 895 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4081 حالة وفاة و320827 مصابا.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 296598 حالة بعد تسجيل 756 حالة شفاء جديدة.