اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 24 وفاة بالإضافة إلى 708 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4189 متوفى و323720 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 299998 حالة بعد تسجيل 1032 حالة شفاء جديدة.