اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 24 حالة وفاة بالإضافة إلى 687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4213 متوفى و324407 مصابين.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 300933 حالة بعد تسجيل 935 حالة شفاء جديدة.