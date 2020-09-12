اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 27 حالة وفاة بالإضافة إلى 643 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4240 متوفى و325050 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 301836 حالة بعد تسجيل 903 حالات شفاء جديدة.