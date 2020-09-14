أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاثنين خططا لاستخدام فحوص جديدة لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) للأطفال عن طريق فحص عينات اللعاب اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان ان ذلك يأتي في إطار برنامج وطني لفحوص (كورونا) يهدف إلى تكوين صورة أفضل عن معدلات انتشار العدوى بهذا المرض.

واضاف البيان ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإجراء فحوص على جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في قطر وذلك بموافقة مسبقة من أولياء أمور الطلبة.

واوضح انه سيتم استخدام فحوص (كورونا) عن طريق فحص عينات اللعاب للأطفال على مدار برنامج الفحص والذي سيستمر من اربعة إلى ستة أسابيع.

واعلنت قطر اليوم تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) و235 حالة إصابة جديدة وشفاء 249 حالة.