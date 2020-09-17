أعلن الأردن اليوم الخميس الغاء الحجر المؤسسي للقادمين الى المملكة والمعتمد للحد من انتشاء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والاكتفاء بالحجر المنزلي ومدته سبعة أيام وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الصحة سعد جابر والنقل خالد سيف اعلن خلاله عن فرض حظر تجول شامل لمدة أسبوعين في منطقة الاغوار الجنوبية اعتبارا من صباح يوم الاحد المقبل “بسبب سوء الحالة الوبائية” في المنطقة.

واوضح الوزير سيف ان الأردن قرر اليوم الخميس الغاء الحجر المؤسسي للقادمين الى المملكة من الدول المصنفة (حمراء وصفراء) والاكتفاء بالحجر المنزلي ومدته سبعة أيام على ان يوفر المسافر القادم للاردن فحصا سلبيا للفيروس ويعاد فحصه لدى الوصول وعلى نفقته الخاصة.

واضاف ان القادمين من دول مصنفة “خضراء” فتقتصر الإجراءات على اجراء فحص في المطار دون الزام غير المصابين بحجر منزلي موضحا ان القادمين من الدول “الحمراء” سيشترط عليهم ارتداء “اسورة الكترونية” اثناء حجرهم منزليا بينما لن يكون هذا الشرط للقادمين من الدول المصنفة “صفراء”.

ومن جانبه استعرض وزير الصحة مستجدات انتشار الفيروس في المملكة وقال ان الأردن سجل اليوم 279 إصابة بالمرض منها 270 محلية وبذلك يرتفع عدد المصابين منذ انتشاء الوباء الى 4131 إصابة.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء ذكر انها بلغت 66 ليرتفع عدد المتعافين الى 2415 في حين اجرت السلطات الصحية اليوم حوالي 15 الف فحص مخبري.

وبدأ الأردن اليوم حزمة اجراءات مدتها اسبوعان لمواجهة “سوء الحالة الوبائية” وتشمل التحول الى التعليم عن بعد واغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي واقتصار العمل في المطاعم عبر المناولة بالإضافة الى اغلاق دور العبادة وتقليص عدد موظفي القطاع العام والعمل بالحد الأدنى من الموظفين ومنع الزيارات في المستشفيات.

وكان الأردن قد أعاد قبل نحو عشرة ايام فتح مطار الملكة علياء الدولي وبدأ تسيير رحلات الى البلدان التي صنفت وفقا للوضع الوبائي فيها (حمراء وصفراء وخضراء) وعددها نحو 40 دولة.

واودى وباء (كورونا) المستجد منذ تسجيل اول وفاة بالأردن في شهر مارس الماضي للان بحياة 26 شخصا.