اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 29 حالة وفاة بالإضافة إلى 418 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4768 متوفى و334605 مصاب.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 319154 حالة بعد تسجيل 612 حالة شفاء جديدة.