اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 26 وفاة بالإضافة إلى 492 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 4794 متوفى و335097 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 319746 حالة بعد تسجيل 592 حالة شفاء جديدة.