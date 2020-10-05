السعودية: منع الوافدين من العمل بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الاثنين، منع الوافدين الأجانب من العمل في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص في المملكة واقتصارها على السعوديين فقط.

وقال وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي في بيان له اليوم الاثنين «أصدرنا قرارا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، الذي سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات».

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الاثنين، إن الوزارة تطمح إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو.

وجاء القرار بعد قرابة عامين على خطة تدريجية لتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتعلق بالحواسيب والشبكات وهندستها وبرمجتها، ويشغل نحو نصف وظائفها وافدون، وفق أرقام رسمية صدرت بنهاية العام 2018.