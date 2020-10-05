اقترح عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو اغلاق جميع المدارس والشركات غير الأساسية مؤقتا في تسعة احياء في المدينة بعد أن شهدت ارتفاعا في معدل اصابات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لأكثر من 3 بالمئة خلال الاسبوع الماضي.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه “من الضروري وقف انتشار فيروس كورونا في هذه المجتمعات وخارجها وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمدينة بكاملها”.

واوضح انه سيتم السماح للشركات والمدارس بإعادة فتح أبوابها بعد أسبوعين إذا شهدت تلك الاحياء تراجعا في معدل الاصابات الجديدة لأقل من 3 بالمئة وإذا لم يكن الامر كذلك فسيستمر الاغلاق لمدة شهر كامل على الأقل.

يذكر ان نيويورك من بين أولى المدن الأمريكية التي ضربت بشدة بالفيروس في مارس الماضي وكانت بؤرة تفشيه في الولايات المتحدة لكن المدينة والولاية تمكنت منذ ذلك الحين من احتواء انتشاره.