اعلنت النمسا اليوم الثلاثاء تسجيل 923 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المسجلة الى 49907 حالات.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان انه تعافى من الفيروس حتى الان 39058 موضحة انه تم اجراء اكثر من 6ر1 مليون اختبار لكشف فيروس (كورونا) بمختلف المناطق النمساوية في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة بسبب الوباء 818 وفاة حتى الان كما يوجد 488 مريضا في المستشفيات و101 في اقسام العناية المركزة.

واصدرت كل من رومانيا وسلوفينيا والمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا مؤخرا تحذيرا وقيودا للسفر الى فيينا وعدد من المناطق النمساوية بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا).

واتخذت الحكومة النمساوية مؤخرا اجراءات وقيودا جديدة للحد من انتشار الفيروس في مختلف المقاطعات النمساوية بعد ارتفاع اعداد الاصابات.

وأعادت فرض ارتداء الكمامات في جميع الاماكن المغلقة والمفتوحة والمطاعم بعد ان كانت مقتصرة على المواصلات وبعض المحال التجارية والصيدليات.