ليفربول تواجه إجراءات قاسية لمكافحة فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن حكومة بوريس جونسون قد تفرض قريبا “المستوى الثالث” الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا بمدينة ليفربول مضيفة أن الإجراءات ربما تستمر ستة أشهر.

وأضافت شبكة سكاي نيوز أن الجامعات والمدارس ستظل مفتوحة بينما ستغلق الحكومة على الأرجح الحانات والصالات الرياضية ومكاتب المراهنات ونوادي القمار .

وأوضحت سكاي نيوز أن جونسون ، المقرر أن يتحدث إلى الأمة اليوم الاثنين حول الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا ، لم يوقع بعد على الإجراءات الخاصة بمدينة ليفربول .