أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليوم الاثنين اليمين الدستورية امام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلفا لحكومة عمر الرزاز التي استقالت قبل نحو أسبوعين.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني ان مرسوما ملكيا قد صدر بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة وان رئيس الوزراء والوزراء ادوا اليمين الدستورية امام الملك.

وتضم الحكومة الجديدة 32 وزيرا من بينهم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وثلاث نساء يتولين حقائب (الطاقة) و(الصناعة والتجارة) و(تطوير الادء المؤسسي) بالإضافة الى ستة وزراء يشغلون منصب وزير دولة أي (وزير بلا وزارة) في حين ضمت الحكومة الجديدة سبعة وزراء من الحكومة المستقيلة. وكان الخصاونة شغل منصب وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير دولة للشؤون القانونية ومنصب مستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق ومندوب الاردن لدى جامعة الدول العربية.

وتعد حكومة الخصاونة هي ال19 في ترتيب الحكومات الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني الذي تسلم سلطاته الدستورية في شهر فبراير 1999.

وجاءت استقالة حكومة الرزاز استجابة لاستحقاق دستوري اثر مرسوم ملكي في ال27 من سبتمبر الماضي بحل مجلس النواب تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية في العاشر من نوفمبر المقبل اذ ينص الدستور الأردني على ان “تقدم الحكومة استقالتها في غضون أسبوع من حل البرلمان”.

وتشكلت حكومة عمر الرزاز التي ضمت 28 وزيرا في الرابع عشر من يونيو عام 2018 خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت اثر احتجاجات شعبية.