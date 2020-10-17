أعلنت الامارات اليوم السبت تسجيل أربع حالات وفاة اضافة الى 1538 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي اوردته وكالة انباء الإمارات (وام) أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت الى 459 وفاة و114387 اصابة بالفيروس.

واضاف البيان أنه تم تسجيل 1411 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة 106354 حالة.

واشار الى أن اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 130 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل تقنيات الفحص الطبي لافتا الى أن حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.