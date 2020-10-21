اعلنت السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 18 حالة وفاة بالإضافة إلى 405 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 5235 متوفى و343373 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 329715 حالة بعد تسجيل 445 حالة شفاء جديدة.