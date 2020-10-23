أعلن الأردن اليوم الجمعة تسجيل 27 حالة وفاة بالاضافة إلى 2489 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) بينها إصابتان “وافدتان” ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 508 والاصابات الى 48930 اصابة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان المملكة سجلت اليوم 105 حالات شفاء فيما اجرت السلطات الصحية حوالي 17 ألف فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي للفحوصات منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو 683ر1 مليون عينة.

وتنتهي مدة الحظر الشامل المفروضة في جميع أنحاء المملكة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة بالتوقيت المحلي على أن يعود الحظر الجزئي طيلة أيام الأسبوع من الساعة ال11 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء الماضي تقليص مدة حظر التجول الشامل من 48 ساعة متواصلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع إلى 24 ساعة فقط أيام الجمع حتى نهاية العام الحالي مع استثناء أداء صلاة الجمعة وفق آليات وشروط كما أعلنت زيادة مدة الحظر الجزئي وسط الأسبوع إلى سبع ساعات.