أمين مجلس التعاون: تصريحات الرئيس الفرنسي عن الاسلام تزيد نشر ثقافة الكراهية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الجمعة أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «غير المسؤولة» عن الإسلام والمسلمين تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق.

وأشار الحجرف في بيان صحفي إلى انه في الوقت الذي يجب ان تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد عليه افضل الصلاة والتسليم.

ودعا قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها واحترام مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم بدلا من الوقوع في أسر الاسلاموفبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.