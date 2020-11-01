سجلت إيطاليا اليوم الأحد 29907 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى أكثر من 700 ألف شخص في واحدة من أشد دول العالم تضررا من هذه الجائحة.

وأشارت البيانات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليومي إلى أن الأعداد الجديدة تمثل ارتفاعا حادا في معدل الإصابات بفيروس (كورونا) بأكثر من 16 في المئة من مجموع فحوص الوباء.

كما سجلت الوزارة 208 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن أعداد المصابين والوفيات الجديدة بفيروس (كورونا) ترفع الاجمالي إلى 709335 مصابا و38826 متوفى.

واعربت الصحة الإيطالية عن قلقها من استمرار الزيادة المقلقة في الحالات “النشطة حاليا” بأكثر 26743 حالة لتبلغ 378129 مصابا مع زيادة الحالات الحرجة الى 1939 مريضا بالعناية المركزة والذين يعالجون بالمستشفيات الى 18902 مريض.

وقال وزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرانتسا في تصريح صحفي ان الوضع في إيطاليا مازال صعبا للغاية إذ “يبقى المنحنى الوبائي بالغ الارتفاع”.

وأضاف أن البيانات الجديدة تظهر منحنى “مرعبا” وأن الحكومة لديها 48 ساعة لتشديد القيود ومحاولة عكس منحنى العدوى بالفيروس.