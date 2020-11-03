بايدن قبل ساعات من الحسم: سنعيد الكرامة إلى البيت الأبيض

شدد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، يوم الثلاثاء، على أهمية إعادة ما وصفها بـ”كرامة البيت الأبيض”.

وقال بايدن ، في كلمته في بنسلفانيا “جبت عددا من الولايات وتحدثت عن قضايا كثيرة”، مضيفا “لكنني هنا اليوم لأتحدث عن أهمية الكرامة.. لنعيدها إلى البيت الأبيض.. هذا يعتبر من الأولويات بالنسبة إلينا”.

وتابع المرشح الديمقراطي: “الطبقة الوسطى في الحاجة للمساعدة. اخترت أن أترشح كي أعمل على حل المشاكل التي تعني الأميركيين.. سنركز عل إيجاد فرص عمل.. سأخدم الأميركيين وهذا شرف لي”.

وفي آخر تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، قال بايدن “يمكننا التغلب على هذه الأزمات.. يمكننا استعادة بلدنا.. نستطيع أن نكسب المعركة من أجل روح الأمة”.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، يوم الثلاثاء، مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليا في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش، عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وكونيتيكت وماين.

وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا المهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.

وقبل يوم الانتخابات أدلى حوالى مئة مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيا أو عبر البريد، حيث اختار الناخبون التصويت المبكر بسبب وباء كورونا وتجنبا للازدحام.