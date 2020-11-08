احتفالات في الهند بانتخاب كامالا هاريس نائبة لرئيس الولايات المتحدة

احتفل الهنود بانتخاب كامالا هاريس لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأحد، مرحبين بالانتصار التاريخي لهذه المرأة من أصل هندي.

واحتفل السكان في قرية ثولاسيندرابورام، الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، حيث ولد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا، وأطلقوا المفرقعات النارية وصلوا في المعبد الرئيسي ولوحوا بصور أول امرأة تصبح نائبة للرئيس في سن السادسة والخمسين.

وصنع القرويون مجسما ملونا كتبوا عليه “مبروك لكامالا هاريس”.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، جو بايدن، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن انتخاب نائبته كامالا هاريس ذات الأصل الهندي، هو مصدر “فخر كبير”.

بدورها أشادت كامالا هاريس، اليوم الأحد، بوالدتها شيامالا غوبالان، الأخصائية في أمراض السرطان المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند.

وقالت أمام أنصارها إن والدتها “آمنت بشدة بأمريكا حيث يمكن حصول مثل هذه اللحظة”.

المصدر: أ ف ب