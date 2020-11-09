ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر، وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وقال ترامب على تويتر: «تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب «الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع» والذي يحظى باحترام واسع، سيكون

القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري».

وكانت وسائل الإعلام الأميركية نقلت عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، أن إسبر حضر خطاب استقالته.

وأكدت وسائل الإعلام أن ترامب لم يكن راضياً عن أداء الوزير خلال الأشهر الماضية.

ويعود ذلك للخلافات التي دارت بين إسبر وترامب على خلفية الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن الأميركي من أصول افريقية جورج فلويد .