توجه الأردنيون اليوم الثلاثاء الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب ال19 وعددهم 130 نائبا ونائبة وسط إجراءات فرضتها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها اليوم عند الساعة ال7 صباحا على ان تغلق عند ال7 مساء (بالتوقيت المحلي) فيما تم تخصيص ساعتين اضافيتين للمعزولين والمحجورين بسبب الفيروس اما المصابون فقد منعوا من المشاركة في هذه الانتخابات.

وبموجب أوامر السلطات للحد من انتشار الفيروس تم حظر المقار الانتخابية واللقاءات الجماهيرية واقتصرت الدعاية الانتخابية على اعلانات الشوارع العامة وصور المرشحين في هذه العملية التي تتم بأسلوب القوائم الانتخابية وعددها 294 قائمة تضم 1674 مرشحا بينهم 397 مرشحا يمثلون 41 حزبا.

ومن المقرر ان تفرز هذه الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات وتظهر نتائجها غدا الاربعاء 130 نائبا من بينهم (15 مقعدا للكوتا النسائية و9 مقاعد للمسيحيين و3 مقاعد للشركس والشيشان) موزعين على 23 دائرة انتخابية.

ومن المقرر ان يدخل الأردنيون وعددهم نحو 10 ملايين نسمة بعد الانتهاء من عملية الاقتراع اليوم في حظر تجول شامل يبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى ال15 نوفمبر الجاري على ان يرفع الحظر لساعة واحدة لاداء صلاة الجمعة.