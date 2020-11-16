ترامب في تغريدة جديدة يحدد “من يسرق الانتخابات”

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، انتقاد الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، قائلا إن اليسار الراديكالي يحاول “سرقتها”.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “يحاول الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون، من خلال عملهم مع شركائهم -وسائل الإعلام المزيفة- سرقة هذه الانتخابات”.

وأضاف: “لن ندعهم يفعلون ذلك!”.

وبعدها بنحو 20 دقيقة، نشر تغريدة ثانية، قال فيها “سيقومون بإشغال المحاكم.. لن ندع ذلك يحدث”.

ويوم أمس الأحد، كرر الرئيس الأميركي رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على بايدن.

ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مرارا وتكرارا على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج “سرقت منه”.

ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.