“فايزر” تستعد لإطلاق التطعيم ضد كورونا في ديسمبر 

أعلن المدير العام لـ”فايزر” ألبرت بورلا، الثلاثاء، أن المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدم “قريباً جداً” طلباً للحصول على ترخيص لتسويق لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح إذا سارت الأمور على ما يرام بداية التطعيم في ديسمبر المقبل.

وقال بورلا في مؤتمر نظمه موقع ستاتنيوز: “نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ”.

ولم يؤكد المدير العام لفايزر أو ينفِ إذا كان تقديم الطلب سيتكون هذا الأسبوع، علماً أنّه قال سابقاً إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وهذا اللقاح التجريبي طوّرته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية اف دي إيه، للتصدّي لحالة طارئة مثل جائحة كورونا.

ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ظهرت لاحقاً بيانات جديدة عن فعالية اللقاح أو سلامته.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المدة التي ستستغرقها مراجعة بيانات فعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسيان لتمكينه من الترخيص الطارئ، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجّلة.

وتطور اللقاحان الآخران أوكسفورد أسترازينيكا، وموديرنا.