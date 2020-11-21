أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت تسجيل 73 حالة وفاة و1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة في تونس ارتفع إلى 86265 إصابة في حين ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2684 وبلغ عدد حالات الشفاء 60486.
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