فرنسا.. أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا 13 ألفاً و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و215 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الصحة العامة في فرنسا، أن إجمالي وفيات كورونا في البلاد ارتفع إلى 48 ألف و732.

وأضاف البيان أن حصيلة الإصابات بلغت مليونين و140 ألفاً و208 حالة.

ولفت إلى أن 13 ألفا و585 مصابا باشروا في تلقي العلاج في المستشفيات في آخر 7 أيام، بينهم 2069 في حالة حرجة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 58 مليونا و878 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و392 ألفا، وتعافى ما يزيد على 40 مليونا و710 ألفا، وفق موقع “ورلدوميتر” المختص برصد إحصاءات الفيروس حول العالم.