اعلنت الحكومة السودانية اليوم الخميس وفاة رئيس الوزراء الاسبق والسياسي البارز الصادق المهدي متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونعى رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان المهدي (84 عاما) الذي وافته المنية في الامارات بعد ثلاثة اسابيع من اصابته بالفيروس التاجي.