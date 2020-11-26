اعلنت الحكومة السودانية اليوم الخميس وفاة رئيس الوزراء الاسبق والسياسي البارز الصادق المهدي متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونعى رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان المهدي (84 عاما) الذي وافته المنية في الامارات بعد ثلاثة اسابيع من اصابته بالفيروس التاجي.
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