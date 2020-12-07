قريباً.. ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان اللقاح ضد كورونا

فيما من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم ضد كوفيد -19 في بريطانيا الأسبوع المقبل، ذكرت صحيفة “ذي ميل أون صنداي” أن الملكة إليزابيث الثانية ستتلقى لقاح فايزر-بيونتيك في غضون أسابيع بعدما أقرته الجهات المنظمة في المملكة المتحدة بشكل طارئ.

ووفق “ذي ميل أون صنداي”، فإن الملكة وزوجها الأمير فيليب سيكونان بين الأشخاص الذين يتلقون جرعة اللقاح قبل غيرهما نظراً لسنيهما لا من باب المعاملة التفضيلية.

كما أفادت الصحيفة بأنهما سيعلنان الأمر عندما يتلقيا اللقاح “لتشجيع مزيد من الأشخاص على تلقيه” وسط مخاوف من احتمال تأثير الناشطين المناهضين للقاحات على حماسة السكان حيال التطعيم.

إلى ذلك سيقرر مسؤولو الصحة البريطانيون الفئات التي ستتلقى اللقاح قبل غيرها بناء على معايير تتعلق بالسن والعرضة لخطر الإصابة.

وسيكون المقيمون في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين يعتنون بهم بين أوائل الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، يليهم باقي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً وما فوق والموظفين الصحيين على الخطوط الأمامية.

يذكر أن بريطانيا كانت تقدمت بطلب مسبق للحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح، ويتوقع أن تحصل على المجموعة الأولى المكونة من 800 ألف جرعة لتطلق حملة التطعيم اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص وأصاب 66 مليوناً حول العالم حتى الآن منذ ظهر في الصين العام الماضي.