كندا تعلن وصول أول دفعة من لقاح “فايزر” ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن أول دفعة من اللقاح ضد كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى كندا، يوم الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم الاثنين.

وقال ترودو على صفحته في “تويتر”: “وصلت إلى كندا الدفعة الأولى من جرعات لقاح فايزر-بيونتيك ضد كوفيد-19 “.

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين، بعد بريطانيا، تبدأن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألفا إلى 14 موقعا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة الحاصلين على اللقاح.

وسجات كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا، ونحو 13500 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: رويترز + جونز هوبكنز