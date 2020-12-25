أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة تسجيل حالة وفاة واحدة بالإضافة إلى 129 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 244 حالة وفاة و142734 اصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت إلى أن أيضا تسجيل 138 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 140542 حالة.