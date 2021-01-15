بيترهانسل يحسم رالي داكار للمرة 14 في مسيرته

عزز الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل، رقمه القياسي العالمي، عندما فاز بلقب رالي داكار، للمرة 14 خلال مسيرته، في السعودية، اليوم الجمعة، محققًا فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.

وكان بيترهانسل (55 عامًا) الملقب باسم “السيد داكار” نظرًا لكثرة انتصاراته في السباق، فاز بالسباق للمرة الأولى في 1991 على متن دراجة نارية.

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة 12 والأخيرة في مدينة جدة، اليوم الجمعة.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية وداكار عاصمة السنغال، لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009.

ويقام السباق حاليا في السعودية، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية.