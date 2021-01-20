أوباما يهنئ بايدن: هذا هو وقتك

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، نشر أوباما صورة تجمعه ببايدن، وأرفقها بعبارة: “مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك”.

تجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT