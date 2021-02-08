السعودية.. إغلاق مبنى إداري و10 مساجد بسبب كورونا

أوضحت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أنها اغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وست من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجد بمحافظة المندق بالباحة، ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر مابين ٢٤ ساعة إلى ٤٨ ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشئون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.