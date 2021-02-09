بريطانيا للقادمين من “القائمة الحمراء”: دفع 1750 باوند تكاليف الحجر الصحي

وضعت بريطانيا اليوم اجراءات جديدة لمكافحة انتشار السلالات المتحورة من فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» ستدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في جلسة لمجلس العموم البريطاني «البرلمان»، أنه على كل شخص يعود من إحدى الدول الموضوعة في «القائمة الحمراء» دفع 1750 جنيه استرليني «ما يعادل 2410 دولارات»، مقابل مكوثه 10 أيام في احد الفنادق المحددة مدة الحجر الصحي الاجباري.

وأضاف أن المبلغ يشمل أيضاً قيمة اختبارين إلزاميين في اليومين الثاني والثامن للكشف عن الفيروس، إضافة إلى النقل من المطار إلى الفندق، مضيفاً أن الحكومة حجزت 4600 غرفة موزعة على 16 فندقاً.

وأوضح هانكوك أن الذين يخضعون للحجر الصحي، لا يمكنهم مغادرة الفندق أو الاختلاط مع بعضهم تحت أي ظرف من الظروف، محذراً من أي شخص يحاول العودة لبريطانيا عبر الدول المعنية بالحظر دون التصريح بذلك، قد يعرض نفسه لعقوبة بالسجن قد تصل الى 10 سنوات وغرامة مالية بـ 10 الاف جنيه استرليني «ما يعادل 13777 دولاراً».

وأكد أن المسافرين من كل الوجهات العالمية الأخرى، ملزمون بارفاق وثيقة لا تزيد مدتها على 72 ساعة تثبت خلوهم من الفيروس، محذراً من أن عقوبة مخالفة هذه الاجراءات تصل الى فرض غرامة بقيمة ألفي جنيه «2755 دولاراً».

وتضم «القائمة الحمراء» 33 دولة غالبيتها في أمريكا الجنوبية وأفريقيا منها البرازيل والأرجنتين وبيرو وكولومبيا وبوليفيا وجنوب أفريقيا ومالاوي وموزمبيق وبوتسوانا، إضافة إلى دولة أوروبية وحيدة هي البرتغال ودولة عربية واحدة أيضاً هي الإمارات العربية.