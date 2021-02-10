السعودية: إطلاق سراح لجين الهذلول

أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول، مساء اليوم الأربعاء، إفراج السلطات السعودية عنها.

وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر «تمّ الإفراج عن لجين»، مضيفة باللغة الانكليزية أنّ لجين الآن في المنزل.

وأُوقفت الهذلول (31 عاما) في مايو 2018، وفي نهاية ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و«خدمة أطراف خارجية»، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة «فرانس برس» هذا الشهر، إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول «غير صديقة» و«تقديم معلومات سرية».