أمريكا: المطعمون كاملاً لا يحتاجون للخضوع للحجر حال تعرضوا للإصابة بكورونا

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا لا يحتاجون إلى الخضوع للحجر الصحي إذا تعرضوا للفيروس.

وذكرت الـ CDC، إن الحجر الصحي لمدة أسبوع أو اثنين، ليس ضروريا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في غضون ثلاثة أشهر من تلقي جرعاتهم الأخيرة طالما لم تظهر عليهم أي أعراض.

والتطعيم الكامل يعني مرور أسبوعين على الأقل منذ أن تلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح المكون من جرعتين أو جرعة واحدة من اللقاح أحادي الجرعة.

وتقول الإرشادات إن خطر انتشار الفيروس من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى الآخرين “لا يزال غير مؤكد. ومع ذلك تم إثبات أن التطعيم يمنع الإصابة بكوفيد-19 المصحوب بأعراض، حيث يعتقد أن انتقال العدوى قبل ظهور أعراض الإصابة له دور أكبر في انتقال العدوى”، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وكانت الـCDC أصدرت يوم أمس إرشادات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن ارتداء كمامتين في وقت واحد للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.