البحرين تصدر جواز سفر رقميا لمن تلقى لقاح كورونا

أعلن المكتب الإعلامي للبحرين، اليوم الأربعاء، أنّ المملكة أطلقت جواز سفر رقميا لمن تلقى التطعيم الواقي من مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تتخذ هذه الخطوة.

ويعرض تطبيق (بي أوير) البحريني علامة خضراء بجانب شهادة رسمية تبين اسم الشخص الذي تلقى التطعيم وتاريخ ميلاده وجنسيته واللقاح الذي حصل عليه.

وقال البيان إنه يتعين أن يكون مستخدمو التطبيق قد تلقوا الجرعتين بفارق 21 يوما بينهما ثم الانتظار أسبوعين لظهور الأجسام المضادة.

وأضاف أنه يمكن للسلطات التحقق من صحة ذلك من خلال مسح بالرمز الكودي (كيو.آر) متصل بالسجل الوطني للقاحات.

وكانت الدنمارك قالت إنها ستطلق نسخة أولية من جواز سفر للتطعيم باللقاح بنهاية فبراير الجاري.

وقالت حكومة السويد أيضا قبل أسبوعين إنها تعتزم إطلاق جواز سفر للقاح بحلول الصيف بافتراض وجود معيار دولي موحد بحلول ذلك الوقت.

وتتيح البحرين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة التطعيم مجانا للمواطنين والمقيمين بلقاح فايزر – بيونتيك ولقاح سينوفارم الصيني ولقاح أكسفورد – أسترا زينيكا ولقاح “سبوتنيك في” الروسي.