وفيات يوم الاحد 21 فبراير 2021

مريم فهد ناصر الخرجي، 89 عاماً، «شيعت»، ت: 96019607، 99162612.

بيبي أغا علي محمد رضا، أرملة، موسى حجي نصير بهبهاني، 89 عاماً، «شيعت»، ت: 66845595، 97911787، 97863236.

عبدالله يعقوب إبراهيم التميمي، 86 عاماً، «شيع»، ت: 67779966.

حمزة عباس حسين القطان، 88 عاماً، «شيع»، ت: 66636676.

باسمة محمد جاسم القديري، 67 عاماً، «شيعت»، ت: 99444178، 99683761.

غالية مناور زبن الرشيدي، أرملة، جنيدل الحميدي الرشيدي، 84 عاماً، «شيعت»، ت: 99842204، 50000446.

سهام سليمان عمر، أرملة، أحمد عبدالرحمن الشراح، 77 عاماً، «تشيع صباح الاثنين»، ت: 99993347.

نقطان سعيد هدران آل بحري، 101 عام، «شيع»، ت: 50000180.

فاطمة محمد عبدالرسول عيدي، زوجة، جعفر محمد علي الوزان، 80 عاماً، «شيعت»، ت: 97027222، 97626333.

راشد عبدالحميد خميس الخميس، 43 عاماً، «يشيع صباح الاثنين»، ت: 94495411.

نوال خداداد فتح اللهى، أرملة، هندي ريكان دواس العجمي، 59 عاماً، «تشيع عصر الاثنين»، ت: 97212555.