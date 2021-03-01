سلطنة عمان تقرر فرض حظر تجوال ليلي لمكافحة “كورونا”

قررت السلطات في سلطنة عمان فرض حضر تجوال ليلي في البلاد لمدة أسبوعين لاحتواء فيروس «كورونا».

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المعنية بإدارة التعامل مع الجائحة قررت إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك اعتباراً من مساء يوم الخميس الرابع من مارس وحتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ويشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد السابع من مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

كان وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي وصف مؤخراً الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في البلاد بأنه مؤسف ومقلق للغاية. وقال إن وحدات العناية المركزة عادت لتكون تحت ضغط متواصل.