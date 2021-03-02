بغداد تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا

بدأ العراق، اليوم الثلاثاء، تلقيح أطباء بعدما تلقى مساء الاثنين 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق.

وفي مدينة الطب في بغداد التي كانت حتى الثمانينات تحظى بسمعة حسنة في العالم العربي لكنها تعاني اليوم من التدهور، تلقى أطباء أولى جرعات اللقاح بحضور الصحافة.

وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي لفرانس برس إنه تم البدء بإعطاء اللقاح، مضيفاً أن «الأولوية للعاملين في القطاع الصحي في مراكز كورونا».

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الفئات الأخرى التي سيشملها التلقيح أولاً ممن تفوق أعمارهم 50 عاماً، موضحاً أنه جرى تحديد «خمس مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان»، يعطى فيها اللقاح.

وقال إن التلقيح في المراكز الصحية في المناطق الشعبية والنائية يفترض أن يبدأ الأربعاء.

كانت الجرعات الأولى وصلت على متن طائرة حطت ليلاً في بغداد وهي «هدية للشعب العراقي»، بحسب السفارة الصينية، بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة أن بغداد طلبت مليوني جرعة إضافية من اللقاح الصيني.

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً ليسجل السكان عبره موعداً لتلقي اللقاح «مجاناً»، لكن الموقع لم يكن فاعلاً الثلاثاء، كما لاحظ صحافيون في فرانس برس.

وبالإضافة إلى لقاح «سينوفارم»، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني عبر آلية «كوفاكس» الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً، كذلك، تؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 1،5 مليون جرعة من لقاح فايزر، ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي.