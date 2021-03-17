الجمعيات‭ ‬التعاونية‭.. ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬وتسوق‭ ‬ميسر‭ ‬خلال‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الجزئي

تقدم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خدمات كبيرة لروادها سواء لجهة وفرة المواد الاستهلاكية أو التسوق الميسر خلال حظر التجول الجزئي المفروض لمجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك بعد الحصول على موعد زيارة مسبق ورمز التعريف الشريطي (باركود) من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
يمكن للمتسوق زيارة مقر الجمعية التعاونية في الفترة من الخامسة إلى العاشرة مساء يوميا شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما ارتداء الكمام الطبي وتطبيق التباعد البدني كغيره من الأوقات حرصا على سلامة الجميع.تسهم الإجراءات التنظيمية الميسرة في شعور المواطن والمقيم بالطمأنينة لجهة الحصول على متطلباتهم بشكل طبيعي دون مبالغة سواء في أوقات رفع حظر التجول الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ في 7 مارس الجاري أو خلال أوقات فرضه – من الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي – وينتهي في 8 أبريل المقبل.
أضف تعليق