الجمعيات‭ ‬التعاونية‭.. ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬وتسوق‭ ‬ميسر‭ ‬خلال‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الجزئي

تقدم‭ ‬الجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬خدمات‭ ‬كبيرة‭ ‬لروادها‭ ‬سواء‭ ‬لجهة‭ ‬وفرة‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬أو‭ ‬التسوق‭ ‬الميسر‭ ‬خلال‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الجزئي‭ ‬المفروض‭ ‬لمجابهة‭ ‬عدوى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ (‬كوفيد‭ ‬19‭) ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬زيارة‭ ‬مسبق‭ ‬ورمز‭ ‬التعريف‭ ‬الشريطي‭ (‬باركود‭) ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭. ‬

يمكن‭ ‬للمتسوق‭ ‬زيارة‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬التعاونية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬العاشرة‭ ‬مساء‭ ‬يوميا‭ ‬شرط‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬لاسيما‭ ‬ارتداء‭ ‬الكمام‭ ‬الطبي‭ ‬وتطبيق‭ ‬التباعد‭ ‬البدني‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‭.‬تسهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الميسرة‭ ‬في‭ ‬شعور‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬بالطمأنينة‭ ‬لجهة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬متطلباتهم‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬دون‭ ‬مبالغة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬رفع‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الجزئي‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬فرضه‭ – ‬من‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ – ‬وينتهي‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭.‬