هولندا: 18 وفاة و8530 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت هولندا اليوم الأربعاء تسجيل 18 حالة وفاة بالإضافة إلى 8530 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الساعات ال 24 الماضية.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16983 حالة وفاة و1426302 إصابة بالفيروس التاجي.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن في مؤتمر صحفي عقده بمدينة (لاهاي) مساء أمس الثلاثاء تخفيف بعض القيود المفروضة في بلاده من أجل مكافحة فيروس (كورونا).

وقال روته إن حظر التجول في هولندا الذي بدأ تطبيقه في نهاية يناير الماضي سيتم رفعه اعتبارا من ال 28 من أبريل الجاري مشيرا إلى أنه سيسمح اعتبارا من اليوم نفسه أيضا للمقاهي والمطاعم بخدمة العملاء في الهواء الطلق من منتصف النهار حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) “لكن مع بعض القيود”.

وأضاف أن المتاجر سيمكنها السماح للعملاء بالدخول دون حجز موعد مسبق كما سيسمح إلى 100 شخص بحضور الجنازات بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 50 شخصا وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل في حين سيتمكن الطلاب من الذهاب إلى الكلية يوما واحدا في الأسبوع اعتبارا من الاثنين القادم.