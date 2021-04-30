أوروبا السماح بالسفر عبر الشهادات الخضراء الرقمية

يريد البرلمان الأوروبي تبني ما يطلق عليه «شهادات خضراء رقمية» من أجل ذروة موسم السفر في القارة الأوروبية، وذلك من أجل تحرير المواطنين الأوروبيين من الالتزامات الإضافية المتمثلة في الخضوع للحجر الصحي أو العزل الذاتي أو إجراء اختبار فيروس كورونا من أجل القيام برحلات داخل الكتلة الأوروبية.

وستظهر الشهادات، التي ستكون متاحة كنسخة ورقية أو رقمية، ما إذا كان الشخص تلقى تطعيم فيروس كورونا أم لا، وما إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي خضع له سلبية أو تعافى من العدوى.

ولكن نواب الاتحاد الأوروبي يريدون ضمان مزايا أكثر مما تتصور المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء.

وأعلن أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يتعين على الدول الأوروبية «ضمان اختبارات شاملة ويمكن الوصول لها بسهولة ومجانية» حتى يمكن للذين لم يحصلوا على اللقاح أو لا يستطيعون تحمل تكلفة الاختبار التحرك بحرية.