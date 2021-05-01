الهند أول دولة تتجاوز الـ400 ألف إصابة يومية جديدة بـ«كورونا»

سجلت الهند رقماً قياسياً عالمياً قاتماً لحالات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا»، بلغ 401 ألف و993 حالة، اليوم السبت، حتى في الوقت الذي حاولت فيه بدء جولة جديدة من حملة التطعيم، على الرغم من نقص الجرعات.

ورفعت الإصابات الجديدة، إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى ما يزيد على 19 مليون حالة.

وأظهرت بيانات حكومية أن إجمالي حصيلة الوفيات تبلغ حوالي 212 ألف، حيث توفي 3523 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية.

والهند، التي تتضرر من موجة ثانية من الجائحة، هي أول دولة تتجاوز الـ400 ألف حالة إصابة يومية، بعد أن سجلت 300 ألف حالة إصابة يومية لتسعة أيام متتالية.

ومع زيادة الضغط على المستشفيات ومواقع حرق الجثث بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، عقد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي مساء أمس الجمعة اجتماعاً حكومياً لبحث إجراءات لإنقاذ البنية التحتية الصحية بإضافة أسرة بالمستشفيات ومواجهة النقص في إمدادات الأكسجين والعقاقير المضادة للفيروسات.

وتتعثر حملة التطعيم في الهند، وهي من بين أكبر منتجي اللقاحات في العالم، أيضاً.

وبينما وسعت الحكومة الاتحادية حملة التطعيم اليوم السبت لتشمل جميع البالغين فوق 18 عاماً، ذكرت الكثير من الولايات أنها تؤجل الجولة الجديدة لأن المخزون، الذي لديها قد نفد.

ومن جهة أخرى، قال أنتوني فاوتشي، وهو واحد من أكبر الخبراء العالميين بشأن الجائحة لصحيفة «إنديان إكسبرس» في مقابلة إن الهند يتعين أن تشهد إغلاقاً لبضعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا».

وأضاف فاوتشي وهو أيضاً كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الإغلاق سينهي دائرة انتقال الفيروس في الهند ويقدم نافذة لاتخاذ خطوات فورية ومتوسطة وبعيدة المدى، للخروج من الوضع «الصعب واليائس للغاية».