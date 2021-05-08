رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ :‬شراء‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬لقاح ‭ ‬‮”‬فايزر‮”

– ‬أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬شراء‭ ‬8ر1‭ ‬مليار‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ (‬فايزر‭ – ‬بيونتيك‭) ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ (‬كورونا‭ ‬المستجد‭ – ‬كوفيد‭ ‬19‭). ‬وقالت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬بموقع‭ (‬تويتر‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬وافقت‭ ‬للتو‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬جرعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ (‬بيونتيك‭)‬‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬عقودا‭ ‬أخرى‭ ‬بلقاحات‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ (‬بيونتيك‭) ‬الألمانية‭ ‬طورت‭ ‬اللقاح‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ (‬فايزر‭) ‬الأمريكية‭.‬