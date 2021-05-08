رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ :‬شراء‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬لقاح ‭ ‬‮”‬فايزر‮”

– أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت موافقتها على عقد شراء 8ر1 مليار جرعة من لقاح (فايزر – بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). وقالت فون دير لاين في رسالة على حسابها بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي «وافقت للتو على عقد للحصول على 900 مليون جرعة بالإضافة 900 مليون أخرى من مجموعة (بيونتيك)». وأضافت أن «الفترة المقبلة ستشهد عقودا أخرى بلقاحات اخرى».يذكر أن شركة (بيونتيك) الألمانية طورت اللقاح بالتعاون مع شركة (فايزر) الأمريكية.
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