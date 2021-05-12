الوكالة الذرية: إيران زادت معدلات التخصيب إلى 63 بالمئة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء انها تلقت معلومات من ايران تفيد بان نسبة تخصيب اليورانيوم لديها بلغت 63 في المئة في محطة إثراء الوقود التجريبية في (ناتانز).

وأضافت الوكالة في بيان ان التحليل الذي أجرته الوكالة للعينات البيئية المأخوذة في 22 أبريل الماضي يشير إلى ان مستوى التخصيب يصل إلى 63 في المئة من (اليورانيوم-235).

ورغم هذا الاعلان الصادر عن الوكالة الا ان رئيس الوفد الايراني الى مفاوضات فيينا عباس عراقجي قال ان بلاده ترغب في التوصل الى اتفاق قبل 21 مايو الجاري وهو موعد انتهاء اتفاق التعاون بين الوكالة وايران.

ومن جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا ميخائيل اوليانوف ان المفاوضات معقدة ولكن التوصل الى اتفاق ليس مستحيلا.

وأضاف في تغريدة عبر موقعه الرسمي على (تويتر) ان بعض المحللين اعربوا عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة هذا الشهر.

واضاف ان هذه الاراء تعتبر استنتاجا متسرعا مشيرا الى ان المفاوضات تحرز تقدما ويهدف المفاوضون إلى استكمال العملية بأسرع ما يمكن.