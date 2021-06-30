السعودية: ضبط 4.5 مليون قرص كبتاغون في شحنة برتقال

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية محاولة لتهريب 4.54 مليون قرص أمفيتامين، التي تعرف محليا باسم كبتاغون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال، وفق ذكر التلفزيون السعودي الرسمي اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة، لـ«العربية.نت»، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن صناديق من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل صناديق الفاكهة.

وأضافت أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وتم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سداً منيعاً أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت أخيراً كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 5.3 مليون حبة، كانت مُخبأة بطريقة فنية أيضاً ضمن إرسالية لفاكهة الرمان.